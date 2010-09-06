Размер просроченной кредиторской задолженности предприятий и организаций Орловской области на конец октября этого года составил 1,36 млрд рублей, сообщает Орелстат.

За два месяца суммарные долги предприятий и организаций снизились на 320 млн рублей. На конец августа этого года они составляли 1,68 млрд рублей.

Самая большая просроченная «кредиторка» в обрабатывающих производствах - 476 млн рублей. Задолженность в этой отрасли за два месяца выросла на 15 млн рублей.

На втором месте с показателем неплатежей в 363,6 млн рублей отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (снижение задолженности на 98 млн рублей).

На третьем месте – строительство. В этой отрасли объем просроченной «кредиторки» оценивается в 176,9 млн рублей (снижение на 12,6 млн рублей).

Просроченные кредиторские долги в аграрном секторе на конец октября составили 92,2 млн рублей (четвертое место).

На конец 2016 года просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций Орловской области составляла 2,3 млрд рублей. То есть с начала года по октябрь она снизилась примерно на 900 с лишним млн рублей.