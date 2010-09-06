За 11 месяцев с начала года в Орловской области собрано около 22,8 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей.

В федеральный бюджет перечислено около 6,4 млрд. рублей, что на 26,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает УФНС по Орловской области.

Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили около 5,7 млрд. рублей.

В консолидированный бюджет субъекта собрано около 16,4 млрд. рублей – на 6,6 % или выше, чем за январь-ноябрь прошлого года. За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 7,7 млрд. рублей, сформировано 47,0% доходов консолидированного бюджета субъекта.

Кроме того, налоговой службой собрано более 14,9 млрд. рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.