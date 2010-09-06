В Ялте горожане собирают средства на реставрацию могилы композитора Василия Калинникова и на бюст нашего известного земляка. Они просят орловцев не оставаться в стороне.

На старом, практически заброшенном, Поликуровском мемориальном кладбище в городе Ялта в Крыму тихо и не ухожено покоится могила известного в 19-м веке русского композитора, нашего земляка Василия Калинникова.

Во времена СССР в Ялте именем Калинникова была названа улица, на которой сейчас стоит ялтинская школа №10. Дотошные школьники и их родители ещё осенью 2014 года обнаружили, что 13 января 2016 года исполнится 150 лет со дня рождения русского композитора, который последние годы жизни прожил и похоронен в Ялте.

- Родительский комитет школы письменно и устно обращался в управление культуры ялтинского горсовета, к руководству Ялты, а также к властям Орловской области отметить 150-летие композитора. Ялтинцы предложили отметить это событие концертом и установкой бюста Василию Калинникову в школьном дворе. Но ни в администрации Ялты, ни в Орловской области не нашлось финансовой возможности реализовать эту идею, - рассказал «ВО» председатель родительского комитета ялтинской школы №10 Андрей Цёма.

Тогда ялтинские школьники и их родителя начали самостоятельно искать скульптора, который согласится сделать бюст из белого цемента. Его планировали сделать копией части орловского памятника композитору, установленного в сквере его имени.

Сначала ялтинцы сталкивались с требованиями гонораров от известных скульпторов в сумме 500-600 тысяч рублей. Но потом нашли в Ялте реставратора, который когда-то сам учился в 10-й школе, а сейчас работает в одном из ялтинских музеев. Он согласился изготовить и установить бюст композитору Калинникову за 80 тысяч рублей с учётом материалов и транспортных расходов. Школьники и некоторые родители начали собирать деньги. Но оказалось, что собрать даже такую небольшую сумму в Ялте очень сложно: предприниматели живут от короткого летнего сезона, а остальное время переживают голодное межсезонье до очередного лета. А простые люди, получая зарплату или пенсию в 8-18 тысяч рублей, просто не в состоянии подарить сколько-то денег на такое благое дело, как установка бюста композитору.

- Мы очень просим жителей Орла и Орловской области скинуться буквально по 50-100 рублей и помочь методом народного финансирования собрать средства на реставрацию могилы композитора Калинникова и на бюст, который планируется установить на территории ялтинской средней школы №10. Давайте вместе увековечим увековечить память известного русского композитора Василия Сергеевича Калинникова, которому 13 января 2017 года исполнится 151 год со дня рождения, - говорит председатель родительского комитета ялтинской школы №10.

Если вы хотите поучаствовать в создании памятника, то можете перечислить любую посильную вам сумму на карточки РНКБ 2200 0210 0961 7200 (11/19) или ГенБанка 4469 4600 0088 1989 (06/17). Имена и фамилии десяти самых крупных меценатов будут написаны на постаменте.

Председатель родительского комитета ялтинской школы №10 Андрей Николаевич Цёма, тел.: +7-978-7405863.

На фото: могила прославленного русского композитора Василия Калинникова. Он родился родился 1 [13] января 1866 года в селе Воины Орловской губернии, а умер 29 декабря 1900 [11 января 1901] года в городе Ялта.