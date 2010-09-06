Орловцы в соцсетях активно обсуждают уничтожение монументальной мозаики середины XX века на фасаде колледжа ОГАУ в Орле.

На объекте шли ремонтные работы и панно просто закрыли типовым вентфасадом.

«Этим фрескам, выполненным в довольно сложной технике многослойной мокрой штукатурки («сграффито»), как раз должно было исполниться полвека. Подобных монументальных росписей в Орле было сделано несколько.

А так как все они делались на фасадах новых тогда зданий, то каждая становилась событием художественной жизни. Эти два панно на строительном техникуме были самыми первыми в городе и сразу же такими удачными. Настоящая достопримечательность! Народу особенно нравилась левая часть, почти лишённая советской идеологической подоплёки...», рассказал в Фейсбуке краткую историю этих панно дизайнер Виктор Панков.

Орловцы по большей части возмущаются фактом уничтожения фресок на стене строительного колледжа. Внезапно их поддержал главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян. В сети Вконтакте на странице «Приемная главного архитектора Орловской области» в ответ на вопрос одного из орловцев размещен комментарий от господина Вермишяна.

«Относиться к существующим фрескам необходимо бережно, безусловно. Вне зависимости от их ценности, это все-таки наша история, произведение искусства. Когда есть официальное решение перекрасить-изменить фреску - это одно. Но по данной фреске таких решений не выносилось. Поэтому можно расценивать как вандализм, самоуправство», - сообщается на странице «Приемной».

Кроме того, пользователей известили, что в адрес городских властей будет направлено (29 декабря, значит, уже должно быть направлено) письмо о восстановлении панно.

Хотя, вряд ли городские власти вообще в курсе уничтожения панно. Колледж принадлежит Орловскому государственному аграрному университету. И строительные работы согласовывались максимум с руководством ОГАУ. Сейчас выяснить причины уничтожения фресок, а также кто дал на это разрешение, невозможно из-за праздников. Ответы на эти вопросы мы получим после 9 января.

А между тем, орловцы с грустью вспоминают другие потерянные страницы истории Орла.

В частности, мозаичные панно на фасаде бывшей проходной бывшего завода «Малютка», фреску на фасаде спортцентра олимпийского резерва (ул. Матросова, 5), которая была одной из лучших работ Александра Олейникова и др.