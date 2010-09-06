Орловцы в соцсетях активно обсуждают уничтожение монументальной мозаики середины XX века на фасаде колледжа ОГАУ в Орле. 

На объекте шли ремонтные работы и панно просто закрыли типовым вентфасадом. 

«Этим фрескам, выполненным в довольно сложной технике многослойной мокрой штукатурки («сграффито»), как раз должно было исполниться полвека. Подобных монументальных росписей в Орле было сделано несколько.

А так как все они делались на фасадах новых тогда зданий, то каждая становилась событием художественной жизни. Эти два панно на строительном техникуме были самыми первыми в городе и сразу же такими удачными. Настоящая достопримечательность! Народу особенно нравилась левая часть, почти лишённая советской идеологической подоплёки...», рассказал в Фейсбуке краткую историю этих панно дизайнер Виктор Панков.

Орловцы по большей части возмущаются фактом уничтожения фресок на стене строительного колледжа. Внезапно их поддержал главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян. В сети Вконтакте на странице «Приемная главного архитектора Орловской области» в ответ на вопрос одного из орловцев размещен комментарий от господина Вермишяна.

«Относиться к существующим фрескам необходимо бережно, безусловно. Вне зависимости от их ценности, это все-таки наша история, произведение искусства. Когда есть официальное решение перекрасить-изменить фреску - это одно. Но по данной фреске таких решений не выносилось. Поэтому можно расценивать как вандализм, самоуправство», - сообщается на странице «Приемной».

Кроме того, пользователей известили, что в адрес городских властей будет направлено (29 декабря, значит,  уже должно быть направлено) письмо о восстановлении панно.

Хотя, вряд ли городские власти вообще в курсе уничтожения панно. Колледж принадлежит Орловскому государственному аграрному университету. И строительные работы согласовывались максимум с руководством ОГАУ. Сейчас выяснить причины  уничтожения фресок, а также кто дал на это разрешение, невозможно из-за праздников. Ответы на эти вопросы мы получим после 9 января.

А между тем, орловцы с грустью вспоминают другие потерянные страницы истории Орла. 

В частности, мозаичные панно на фасаде бывшей проходной бывшего завода «Малютка», фреску на фасаде спортцентра олимпийского резерва (ул. Матросова, 5), которая была одной из лучших работ Александра Олейникова и др.

Комментарии  

0 # Мила 04.01.2017 06:08
Позор!Позор! Позор! такой ужас вытворяют плебеи одним словом.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Теперь и в Орле! 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Поиск

ТОП-5 самых читаемых новостей

 

1. Девушка из-за конфликта с сотрудниками ГИБДД стала фигуранткой уголовного дела 

2. Орловский «Научприбор» сократил объемы производства на 35% 

3. Иван Полуэктов переназначен на пост прокурора Орловской области 

4. Советский райсуд Орла прекратил дело в отношении пенсионера Неврова 

5. Директор МУП «Зеленстрой» покинул занимаемый пост – СМИ

Заметки на салфетках: «Офсайд»

Наш бизнес-ланч в кафе «Офсайд» начался за здравие, а завершился – странно. Читать

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ