Объявлены победители проекта Best of Russia-2016. В этом году победителями проекта «Лучшие фотографии России-2016» стали 292 фотографии.

Среди них есть работа нашего земляка, орловского фотографа Андрея Сасина.

Фото-победитель называется «Прощание со святыней». В кадре запечатлен момент, как афонские монахи увозят из Орла мощи преподобного Силуана Афонского.

Всероссийский открытый ежегодный проект BEST OF RUSSIA организован в 2008 году центром современного искусства ВИНЗАВОД при поддержке министерства культуры РФ.

Все работы можно посмотреть по ссылке http://thebestofrussia.ru/ru/winners/2016.