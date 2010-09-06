В пятницу, 3 февраля, в Орле даст концерт лучшая блюзовая гитаристка России Ксения Федулова со своим бэндом JAM DUET.

В настоящий момент Ксения Федулова – лидер  проекта «ФЕДУЛОВА» (Ксения Федулова & JAM DUET). С Ксенией работают бас-гитарист Анатолий Смирнов и барабанщик Алексей Цыганов.

Музыканты хорошо известны в блюзовых кругах России. Выступая в лучших столичных клубах и в других городах, они покоряют и завоевывают все большее количество поклонников. Помимо авторского материала в репертуаре группы мировые блюзовые, блюз-роковые, рок-н-ролльные хиты.

Организатором концерта стал продюсерский центр YuФест при поддержке системы доставки бонусов и скидок ADEL.PLUS.  

Концерт состоится в кафе «Братья Гриль» на улице Покровской, 19. Начало в 20 часов. Цена билета - 1000 рублей. Зарегистрированные пользователи ADEL.PLUS могут получить при заказе билета 300 рублей на счет в системе. Заказать столик можно по телефону +7 960 653 20 00.

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