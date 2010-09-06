Целевая программа «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-2019 годы» была утверждена в ноябре прошлого года.

На ее реализацию из городского бюджета предусмотрено 10 млн рублей, сообщила начальник управления культуры Орла Елена Казакова на заседании профильного комитета горсовета.

На 2017 году на эти цели предусмотрено 3 млн рублей, в 2018 году - 3,1 млн, в 2019 – 3,8 млн рублей.

На эти средства в течение трех лет планируется провести ремонт кровель, систем отопления, замену пожарной сигнализации в нескольких учреждениях культуры, реконструировать фонтан в Городском парке, приобрести современное оборудование для библиотек, театра «Русский стиль», Орловского городского центра культуры и так далее.