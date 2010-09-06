Официальный представитель паломнического отдела Орловской епархии - туристическое агентство «ОрёлТур» - выпустило каталог паломнических туров на 2017 год. В каталоге появился ряд новых направлений.

Так, «ОрёлТур» предлагает поездки по святым местам России каждые выходные (суббота, воскресенье и праздничные дни).

Разработан ряд паломнических маршрутов по Орловской митрополии и соседним епархиям. В летнее время предлагается большой выбор многодневных туров: Валаам, Дивеево, Валдай, Селигер, Нижний Новгород и другие.

Разработана программа паломничества и отдыха в Крыму (август и сентябрь).

Помимо автобусных туров по святым местам России, «ОрёлТур» предлагает организованные паломнические поездки зарубеж: Кипр, Афон, Греция и Италия, Святая Земля.

Чтобы сделать поездки доступными, ценовые на туры в каталоге разделены на три категории: взрослые, пенсионеры, дети.

Новшеством этого года станут поездки на субботники в монастырь Ксении Петербургской в селе Долбенкино (с апреля по октябрь).

Каталог можно получить в офисе «ОрелТура» по адресу: пер. Воскресенский, дом 16, 2 этаж или в храмах Орла.