Чем дальше смотришь фильм «По млечному пути», тем сильнее бьется сердце.
Достаточно одного взгляда на афишу прокатчиков, чтобы понять — это кино не для всех.
В «Гринн-Фильме» идет всего один сеанс — в 17.30 (при этом зал наполняется на одну треть).
В других орловских кинотеатрах «По млечному пути» не крутят.
Фильм аллегоричен, метафоричен, самобытен, и одновременно, эклектичен - как и все, что создано великим сербским режиссером. Пересказывать содержание смысла нет — лучше смотреть.
Попкорн во время просмотра неуместен.