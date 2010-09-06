Чем дальше смотришь фильм «По млечному пути», тем сильнее бьется сердце.

Достаточно одного взгляда на афишу прокатчиков, чтобы понять — это кино не для всех.

В «Гринн-Фильме» идет всего один сеанс — в 17.30 (при этом зал наполняется на одну треть).

В других орловских кинотеатрах «По млечному пути» не крутят.

Фильм аллегоричен, метафоричен, самобытен, и одновременно, эклектичен - как и все, что создано великим сербским режиссером. Пересказывать содержание смысла нет — лучше смотреть.

Попкорн во время просмотра неуместен.