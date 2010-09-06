3 февраля в 15-00 часов в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки традиционного народного искусства и ремёсел Орловской области «Времен связующая нить».

Посетители смогут увидеть народную традицию в историческом развитии от исконного крестьянского ремесла до образцов современного высокого искусства, обещают организаторы.

В выставке представлены изделия 33 мастеров региона : мценское и орловское кружево, плетеное на коклюшках, вышивка в технике орловский «спис», ручное ткачество, ливенские гармони, изделия из соломы, рогоза, лозы, чернышенская и плешковская игрушка, гончарные изделия, деревянная резьба, орловский традиционный народный костюм.

В день открытия зрителям представится возможность приобрести лучшие работы мастеров Орловщины.

Проект организован Орловским областным центром народного творчества и Орловским краеведческим музеем.

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