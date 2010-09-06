Воспитанники детских школ искусств из Орла взяли рекордное количество наград на XXIII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества в Великом Устюге.

Фестиваль «В гостях у сказки», состоявший в этом старинном русском городе в конце января, стал для орловских детей триумфальным.

В номинации «Художественное слово» Гран-­при фестиваля получила Ася Литинская, а Ирина Куницына и Женя Муромская стали лауреатами 1- ­й степени. Первыми местами в соответствующих возрастных группах и категориях были отмечены вокальный дуэт Никиты Числова и Вани Царева, Полина Коренева и хор девочек «Подснежник».

Лауреатами 2¬й степени стали младший хор мальчиков «Орлята», Даша Боева, Рита Пальцева, Олег Маркин, Ростислав Фролов и Даша Горинова.

Лауреатами 3¬й степени — Лиза Алдошина, Даша Кытина, Настя Пантюхина, Ира Гонтарь (кстати. она стала обладательницей специального приза Деда Мороза еще и за хореографию), Аня Прошенкина, Лиза Демина и Соня Назарова.

Лучшим концерт-мейстером фестиваля признана наша Диана Алешина.

Лауреатами 1 степени также стали ученицы школы искусств и ремесел Ульяна Валухова и Катя Пальцева.

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