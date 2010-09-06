В предстоящие выходные все три театра Орла ждут своих зрителей.

Суббота. 4 февраля.

Театр «Русский стиль» в 18.00 покажет спектакль «Смерть олигарха».

Главный герой пьесы, богатый купец и промышленник, неизлечимо болен и знает о своей болезни. Пока был здоров, он жил, как хотел, тратил деньги на кутежи…   Болезнь перевернула все его представления о жизни...

Внимание зрителя сосредоточено на жизни всей семьи Булычовых и драме уходящей фигуры – предпринимателя, олигарха, главы клана промышленников. Пьеса Горького оказалась современной, как никогда. 

Академический театр имени И.С. Тургенева в 12:00 покажет «Каштанку» по рассказу Антона Павловича Чехова.

«Молодая рыжая собака — помесь такса с дворняжкой — очень похожая мордой на лисицу» по кличке Каштанка потеряла своего хозяина, столяра Луку Александрыча.   

А в 18:30 здесь же - «Русское тайнобрачие». Молодая женщина – мать двоих детей, попадает в тяжелую жизненную ситуацию.  Потеряв всякую надежду, она приходит за помощью в дом своей близкой подруги по гимназии. Но девушка уже не живет в отчем доме...

Вечером в театре «Свободное пространство» гротескная комедия Тадеуша Ружевича «Непорочный брак». Обладатель Гран-при 4-го Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI-2013. Начало в 18:00.

На фото обожаемый орловцами актер театра Валерий Лагоша в спектакле «Непорочный брак». 

В областной библиотеке имени Ивана Бунина состоится музыкально-поэтическая встреча «Точка опоры».

Концерт-презентация, посвящённая выходу в свет мультимедийного диска Андрея Елисеева «Точка опоры» и поэтического сборника «Снимаю шляпу» (а также 25-летию творческой деятельности). 
Вход свободный! 15:00

Воскресенье. 5 февраля.

Театра «Русский стиль», 11. 00, «Вождь краснокожих». Бессмертная история О. Генри.

Вечером в субботу (18:00) на сцене «Русского стиля» спектакль по произведению Николая Лескова «Грабёж». Сюжет прост, ясен и очень смешон, потому что в основе его лежит анекдотическая история о том, как благонравный купец, приехавший из Ельца, попадает в переплёт, а вместе с ним и его родственники, и дьякон, и другие орловцы. 

Днем театр «Свободное пространство» приглашает на детский спектакль - сказку под интригующим названием «У ковчега в восемь».

Притча о дружбе, любви к ближнему, вере и безверии. Трём пингвинам, живущим на льдине в холодной Антарктике и постоянно ссорящимся друг с другом, Белая Голубка приносит весть: Бог устал от вечной вражды людей и животных и решил обрушить на землю потоп. Перед пингвинами встает вопрос: как проникнуть на ковчег, имея два билета на троих... Начало 12:00

Вечером того же дня, театр покажет шутовскую комедию в двух действиях «Тиль».

Григорий Горин так же как великий Шекспир вольно и вдохновенно пишет свои версии  известных сюжетов, исследуя существующие мифы и открывая в них новые смыслы. Горин начинал как юморист, но затем,  сохранив оптимизм, стал самым интересным российским драматургом-сатириком нашего времени. И он, и его герои останутся с нами надолго. Начало - 18:00.   

«Мы были звуки музыки одной...» Так называется вечерний спектакль-концерт Академического театра имени Тургенева. (18:30)

Спектакль - дуэт, спектакль - элегия, спектакль - откровение. Две актрисы, две женщины, два возраста и две истории любви. Поэтическая тональность изначально определена литературным и музыкальным источниками – поэзией Ахматовой, Цветаевой, Казаковой, Миллер и романсами Таривердиева, Окуджавы, Фроловой.

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