3 февраля в Орле дала концерт лучшая блюзовая гитаристка России Ксения Федулова со своим бэндом JAM DUET.

Концерт состоялся в кафе «Братья Гриль» на улице Покровской, 19. Ксения исполнила авторские песни и мировые блюз-роковые и рок-н-ролльные хиты. Помещение кафе "Братья Гриль" трудно назвать просторным - зрителей по определению не могло вместиться много.

Но это оказалось к лучшему - получился зажигательный и отрывной вечер в формате квартирника - только для своих, только для друзей. Когда от тебя буквально в трех-пяти метров от тебя играют Мастера - это многого стоит (билеты, кстати, продавались по тысяче рублей). Зрители остались очень довольны.

- Круто и незабываемо! - так отзывались люди о выступлении Ксении Федуловой и ее компаньонов - бас-гитариста Анатолия Смирнова и барабанщика Алексея Цыганова.

Музыкантам орловская публика также понравилась.

- Вечер прошел в формате квартирника в лучшем смысле этого слова. Контакт с публикой был идеальный. Мы увидели неравнодушные глава людей, ощутили их энергию в ответ на нашу музыку. Это прекрасно! - оценил Алексей Цыганов.

Организатором концерта выступил продюсерский центр YuФест при поддержке системы доставки бонусов и скидок ADEL.PLUS.