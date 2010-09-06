В городе Ливны Орловской области утверждена культурная стратегия города на ближайшие 13 лет.

Документ рассчитан до 2030 года. В частности, среди мер по сохранению объектов культурного наследия в нем прописана возможность одностороннего расторжения договора аренды или изъятие (конфискация) находящегося в собственности памятника в случае ненадлежащего его содержания

В Ливнах насчитывается 66 памятников истории и культуры. Из них один – федерального значения. Это Свято-Сергиевский кафедральный храм. К объектам культурного наследия регионального значения отнесены 54 памятника.

Об этом сообщает ливенская газета «Уездный город».