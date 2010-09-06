В Государственном архиве Орловской области завершена работа по описанию документов фондов личного происхождения митрополита Орловского и Брянского Палладия и архиепископа Орловского и Ливенского Паисия.

Как сообщает Орловская митрополия, документы удалось сохранить и передать на хранение архиву благодаря историкам-краеведам Виктору Ливцову и Анатолию Перелыгину.

 

Это документы из личного фонда Митрополита Орловского и Брянского Палладия (в миру Шерстенникова Павла Александровича) (1963-1976 гг.). Фотоальбом со снимками преподавателей и студентов Императорской Казанской духовной академии 54 выпуска (1909-1913 гг.), в том числе фотографией двоюродного брата главы Временного правительства России (1917 г.) А. Ф. Керенского — Владимира Александровича Керенского (преподавателя), фотография семьи Митрополита — Шерстенниковых (1900-е гг.) и другие.

А также документы из личного фонда архиепископа Орловского и Ливенского Паисия (в миру Самчука Павла Николаевича) (1988-2008 гг.) — диплом об окончании Ленинградской духовной академии; его дипломная работа на тему: «Святитель Иоанн Златоуст по его письмам» (черновая рукопись); копии дневниковых записей в форме рассказов профессора Санкт-Петербургской (Ленинградской) духовной академии, магистра богословия Заболотского Н. А. за 1988-1998 гг.) и другие.

С описью содержащихся в фондах документов можно ознакомиться по ссылке - http://www.gosarchiv-orel.ru/index.php?id=292

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