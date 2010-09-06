В пятницу, 21 апреля, в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» откроется выставка под название «Великаны и лилипуты».

Посетителям будет предложена для знакомства экспозиция из более чем 100 редких книг XVIII-XX веков.

Название выставка отражает спектр представленных экспонатов. Выставка включает в себя и огромные (великаны) издания и книжки-малютки (лилипуты).

Экспозиция охватывает различные жанры и направления книгоиздания. Это и художественная, детская литература, альбомы, путеводители, альманахи, справочные издания и так далее.

Выставка состоит из экспонатов Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника и музея «Спасское-Лутовиново».