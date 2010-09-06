В воскресенье, 23 апреля, в Орле пройдет литературный бал, посвященный предстоящему 200-летнему юбилею нашего великого земляка, писателя Ивана Тургенева.

Он начнется в 15 часов в ТМК «ГРИНН».

Бал явится финальным событием VI областного конкурса интеллекта и творчества «Тургеневская девушка - 2017». На балу будет названо имя победительницы конкурса, обладательницы звания «Тургеневская девушка - 2017».

В событии примут участие солисты и артисты орловских театров, студия исторических танцев «ДИНАСТИЯ», московская актриса Ирина Язвинская и участницы конкурса, прошедшие в финал.

Отборочный этап конкурса прошел 9 апреля. В Участницы продемонстрировали знания классической литературы, способности и умения в самых разных сферах искусства. В конкурсе принимают участие яркие и талантливые девушки Орловщины от 16 до 22 лет, воспитанные в духе идеалов русской национальной культуры.

200 лет со дня рождения Ивана Тургенева будут отмечаться осенью 2018 года.