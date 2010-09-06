3 июня в французском городе Грассе был открыт памятник русскому писателю Ивану Бунину, сообщает РИА «Новости».

Памятник из бронзы работы председателя Союза художников России, скульптора Андрея Ковальчука высотой два метра изображает Бунина в полный рост. Великий русский писатель стоит, опершись на трость.

Памятник установлен недалеко от виллы «Бельведер», в которой Иван Бунин жил, находясь в эмиграции.

Открытие монумента стало не единственным мероприятием, связанным с Буниным этим летом. Так, уже с субботы все желающие могут посетить выставку французской художницы Ольги Болдырефф "В глазах Бунина", которая, как ожидается, продлится до 30 сентября.

Ранее, мемориальную доску в честь Ивана Бунина открыли в Одессе.

В 1933 году, когда Бунин жил в Грассе, стало известно, что он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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