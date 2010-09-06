В пятницу, 9 июня, состоится торжественное открытие православного цента и храма Сретения Господня в Вятском Посаде Орловского района.
Православный комплекс начали строить около трех с половиной лет назад по инициативе областных властей, и лично губернатора Вадима Потомского. Центр строится на деньги благотворителей.
Кроме семикупольного храма здесь будет работать приходская школа и семинария.
28 июля прошлого года Патриарх Всея Руси Кирилл в ходе визита в Орел освятил купола строящегося в Вятском Посаде храма.
В феврале этого года в храме начали проводить первые службы.