В пятницу, 9 июня, состоится торжественное открытие православного цента и храма Сретения Господня в Вятском Посаде Орловского района.

Православный комплекс начали строить около трех с половиной лет назад по инициативе областных властей, и лично губернатора Вадима Потомского. Центр строится на деньги благотворителей.

Кроме семикупольного храма здесь будет работать приходская школа и семинария.

28 июля прошлого года Патриарх Всея Руси Кирилл в ходе визита в Орел освятил купола строящегося в Вятском Посаде храма.

В феврале этого года в храме начали проводить первые службы.