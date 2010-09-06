В двух километрах от музейного комплекса Спасское-Лутовино Ивана Тургенева расположена станция Бастыево.

Это «ворота» в Спасское. Станция упоминается в произведениях и дневниках Тургенева. Станция является мемориальной, там установлен бюст писателя. Вокзал станции заброшен и производит ужасающее впечатление. Об этом написал на своей странице в сети Facebook орловец Сергей Киселев.

Он сообщил, что обращался по поводу этой станции к руководству РЖД. Но «от президента РЖД Белозерова получил отписку».

- Обещают к 200-летию Тургенева привести в порядок платформы, навесы и т.п., но не открыть вокзал. А здание заброшено и разрушается, - пишет Сергей Киселев.

Приближается 200-летие Ивана Тургенева (Осень 2018 года – прим «ВО») мимо Бастыево будут проезжать все гости праздника, представители СМИ, официальные и иностранные делегации, руководители федерального уровня. Такое состояние мемориального объекта «может плохо повлиять на имидж компании РЖД», писал орловец в письме к руководству РЖД.

В качестве возможного варианты решения проблемы, он предложил «в рамках соглашения РЖД и компании X5 об открытии центров обслуживания пассажиров разместить в здании магазин «Пятерочка» (возможно вендинговые автоматы и терминалы по продаже билетов) и экспозиции по теме "И.С. Тургенев и железная дорога". Площадь здания 190 м это позволяет. Возможно, благоустроить территорию и организовать площадку для экскурсионных автобусов.

Население сельского поселения Спасское-Лутовиново более 2 тыс. человек, также потенциальные клиенты - ежегодно 150 тысяч гостей музейного комплекса.

Станция (остановочный пункт) является действующей, останавливаются две пары пригородных поездов ежедневно», - писал неравнодушный орловец президенту РЖД Олегу Белозерову.

В августе он получил от РЖД ответ с отказом.

Это означает, что мемориальная станция Тургенева продолжит разрушаться. И 200-летие великого русского писателя она встретит привычной «мерзостью запустения».