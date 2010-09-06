Открытие выставки состоялось в Орловском областном выставочном центре 6 октября и приурочена к 50-летию живописца Дмитрия Слепушкина.

Дмитрий Слепушкин - заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор кафедры живописи, руководитель мастерской портрета Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

На выставке Дмитрий Слепушкин представил работы в жанре портрета, пейзажа и натюрморта.

Жанр портрета – один из значимых в творчестве художника. За многие годы работы он создал целую галерею портретов наших современников, в основном людей творческих профессий.

В пейзажах Дмитрия Слепушкина отражается образ жизни живописца: поездки и путешествия по разным городам, выезды на пленэр.

Работы живописца хранятся в частных собраниях и музеях.