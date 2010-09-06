В Орловской области до конца октября обещают завершить текущие ремонты и работы по приобретению и установке оборудования в сельских домах культуры, вошедших в проект «Единой России» «Местный дом культуры».

По этому партийному проекту Орловской области в этом году выделили из федерального бюджета 16 млн рублей, сообщается на сайте орловского реготделения «ЕР».

Софинансирование из бюджета Орловской области составило 1,8 млн рублей. По результатам общественных слушаний в муниципальных образованиях для участия в проекте в этом году были выбраны 15 объектов учреждений культуры клубного типа.

В Мценском районе приобретен модульный сценический подиум, который позволит проводить мероприятия в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарного учреждения культуры. Обновлена материально-техническая база Мценского районного Дома культуры.

Текущие ремонты проведены в клубе деревни Гладкое Мценского района, Культурно-досуговом центре Должанского района, в доме культуре Кудиновского сельского поселения Должанского района и Никольского культурно-досугового центра.

В Знаменском, Кромском, Ливенском и Урицком районах обновлена материально-техническая база учреждений культуры, приобретено световое и звукоусилительное оборудование.

В Дмитровском, Ливенском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Орловском, Свердловском районах области проводятся работы по текущему ремонту зданий и внутренних помещений учреждений культуры.

На сайте реготделения «ЕР» сообщается, что проект будет продолжен в следующем году.

На фото: музей и клуб в селе Ильинское Хотынецкого района Орловской области