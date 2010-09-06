5 декабря состоялось празднование 60-летнего юбилея Орловского музея изобразительного искусства.

Изначально музей носил название «Орловская картинная галерея».

Почти 30 тысяч экскурсий проведено за 60 лет в Орловском музее изобразительных искусств. В нем побывали более 2,3 млн человек. На площадках музея и в других городах России и Европы организовано 426 выставок.

Новые поступления, собранные за последние десять лет, представлены на открывшейся в честь юбилея выставке.

Сотрудников Орловского музея наградили почетными грамотами и юбилейными знаками «80 лет Орловской области».