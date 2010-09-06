5 декабря состоялось празднование 60-летнего юбилея Орловского музея изобразительного искусства.

Изначально музей носил название «Орловская картинная галерея».

Почти 30 тысяч экскурсий проведено за 60 лет в Орловском музее изобразительных искусств. В нем побывали более 2,3 млн человек. На площадках музея и в других городах России и Европы организовано 426 выставок.

Новые поступления, собранные за последние десять лет, представлены на открывшейся в честь юбилея выставке.

Сотрудников Орловского музея наградили почетными грамотами  и юбилейными знаками «80 лет Орловской области».

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 - 30 ноября, в 10.00 в Орловском госуниверситете им. И.С. Тургенева (ул. Московская, д.77, актовый зал) пройдет международная научно-практическая конференция «Образ религии: религиозное образование в многообразии религиозных культур». 

- 30 ноября в 14.00 в Малом зале областной администрации (1 этаж) состоится встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с юристами, приуроченной к профессиональному празднику Дню юриста.

Несколько слов

Наша молодежь любит окружить себя роскошью, она дурно воспитана! Она смеется над начальством и не уважает старших!

Cократ, 5 век до н.э. 

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