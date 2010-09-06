14 февраля легенда русского тяжелого рока группа «КИПЕЛОВ» представит в Орле свой третий студийный альбом «Звезды и Кресты».

Альбом получил свое название исходя из заглавной песни «Звезды и Кресты».

- Сейчас много дебатов в отношении нашего прошлого, и кто-то принимает его, а кто-то нет. В этой песне мы выражаем свою позицию относительного этого вопроса. Мы говорим, что принимаем Россию и со звездами и с крестами, она любая нам дорога. Это наша история, и никогда мы не откажемся от того, что было, - говорит Валерий Кипелов.

В Орле открыта продажа билетов на орловский концерт «КИПЕЛОВА». Стоимость от 1000 до 3500 рублей.

Концерт пройдет в ТМК ГРИНН. Начало в 19 часов.