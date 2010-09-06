Музей, посвященный жизни и творчеству нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, был открыт 10 декабря 1991 года.

Старинный дворянский особняк, в котором размещен музей, является памятником архитектуры середины XIX века.

Литературно-мемориальная экспозиция музея, построенная на подлинных материалах из бунинской коллекции, рассказывает о судьбе писателя, дает возможность проследить его творческий путь от корреспондента губернской газеты «Орловский вестник» до классика русской и мировой литературы.

В воскресенье в Бунинской гостиной собрались друзья музея, ценители творчества великого русского писателя, представители культурной общественности.

Заведующая музеем А. И. Бунина Инна Костомарова поблагодарила гостей за поздравления, пригласив на грядущие выставки и традиционные музейные мероприятия.

Музей И. А. Бунина является филиалом Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.