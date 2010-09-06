В последнем номере официального печатного издания реготделения КПРФ - газете «Орловская искра» - снова поднята тема установки в Орле бюста Иосифу Сталину.

В статье «Великий державник», посвященной дню рождения Сталина, говорится, что «Орловское отделение Общероссийской организации «Дети войны» вместе с коммунистами выступили с предложением восстановить на месте, где стоял памятник Сталину, его бюст. Начался сбор средств, уже выполнена значительная часть работы, зарезервирован земельный участок, изготовлен бронзовый бюст...

В редакцию «Орловской искры», в организацию «Дети войны» приходят письма, обращения с просьбой довести эту работу до логического завершения. Это будет хорошей памятью вождю», пишет издание.

В конце 2014 года с предложением увековечить Сталина на заседании комитета горсовета Орла выступил депутат от КПРФ Андрей Рослов (ныне исключенный из рядов партии).

В середине 2015 года в Орле развернулась нешуточная дискуссия по этому поводу. С инициативой установить бюст диктатору выступила общественная организация «Дети войны», ее поддержало региональное отделение КПРФ. Сначала идею поддержал и губернатор Орловской области Вадим Потомский.

- Я положительно отношусь к предложению городского отделения КПРФ восстановить в Орле бюст Сталину и готов внести личные 100 тысяч рублей на это благородное дело, - сказал он на пленуме обкома КПРФ в марте 2015 года. Однако затем губернатор признал, что этот вопрос спорный и не надо разделять общество. Установку бюста отложили.

Орловские коммунисты уже неоднократно пытались перенести идею установки памятника диктатору Иосифу Сталину в русло серьезного обсуждения. В начале двухтысячных годов им это почти удалось, но тогда резко против памятника выступили прогрессивно настроенные горожане. И от этой идеи отказались.