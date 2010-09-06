В среду, 21 декабря, в Орле в ТПК «ГРИНН» состоялся вечер памяти российского общественного деятеля, ученого, патриарха российской политики Евгения Примакова.

Для участия в памятном мероприятии в Орел приехал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. Принял участие в мероприятии и губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Участники вечера посмотрели документальный фильм о жизни одного из самых ярких политиков современной России. Затем Дмитрий Курочкин торжественно подарил орловскому губернатору и областной библиотеке имени Бунина 10-томное издание трудов Евгения Примакова.

В памятном вечере приняли участие члены регионального правительства, президент Орловской ТПП Светлана Ковалева, представители творческой интеллигенции, преподаватели вузов, студенческая молодежь.