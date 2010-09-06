Как сообщил "ВО" главный редактор еженедельника "Красная строка" Юрий Лебедкин, сегодня утром он не смог забрать из типографии "Труд" тираж газеты.

В типографии ему сказали, что тираж был отдан вчера вечером некоему представителю редакции.

- Тираж мы не забирали, он просто исчез, -говорит Юрий Лебедкин. Журналист связывает инцидент с "жесткими статьями в адрес орловского губернатора", которые были размещены в этом номере.

-Мы, естественно, будем разбираться в этой ситуации, -говорит Юрий Лебедкин.

Чуть позднее выяснилось, что часть этого номера КС все-таки попала в киоски печати. Это та часть, которая идет по договорам экспедиции с почтой и частными распространителями. Это около 2000 экземпляров. Судьба еще 9 тысяч пока неизвестна.