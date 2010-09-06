С нового года орловский еженедельник «Красная строка», который находится в противостоянии с региональными властями, будет печататься в типографии за пределами региона.

Решение об этом принято после известного инцидента 23 декабря, когда из орловской типографии «Труд» исчезли более 9 тысяч экземпляров газеты, в которой содержалась критика руководства Орловской области. Об этом сегодня на пресс-конференции для всех орловских СМИ сообщил главный редактор «КС» Юрий Лебедкин.

По словам журналиста, до сих пор никаких логических объяснений от руководства типографии в адрес редакции не поступило. Разговоры о том, что «кто-то что-то ночью забрал не выдерживают никакой критики, так как процесс передачи материальных ценностей требует документов и соблюдения процедуры, отметил Юрий Лебедкин.

- Не один, а несколько инсайдерских источников сообщили, что областное правительство было в курсе всего происходящего, - сообщил Юрий Лебедкин.

Коллектив редакции обратился за поддержкой в Орловский Союз журналистов (в одно из двух региональных отделений СЖР). Ситуация была рассмотрена на правлении отделения СЖР, итогом стало принятие обращение, рассказал на пресс-конференции председатель «Орловского Союза журналистов» Геннадий Майоров.

- Это не рядовое событие, создан прецедент по уничтожению свободы слова в регионе, - сказал он. Орловский Союз журналистов направит принятое обращение в просьбой о принятии мер в федеральный СЖР, Администрацию Президента РФ, полномочному представителю Президента по ЦФО, Госдуму и Совфед.

Кроме того, редакция «КС» при поддержке СЖР будет добиваться от правоохранительных органов расследования инцидента.

- Я уже написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет. СК по моему обращению начал проверку, - рассказал Юрий Лебедкин.

Он отметил, что «мы долго отступали, но больше молчать нельзя. Если мы это пропустим, завтра в Орле журналистов начнут бить по голове арматурой».

«Правление Орловского Союза журналистов выражает солидарность с коллегами и поддерживает их законные требования к правоохранительным органам и властям региона расследовать ЧП, поименно назвать и наказать виновным, возместить редакции «КС» материальный ущерб, а также незамедлительно прекратить практику цензуры и воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов», говорится в обращении.

Как отметил Геннадий Майоров, орловские журналисты будут обращаться во все инстанции. «Надо бить в колокола», - отметил он.