Законопроект об ужесточении требований к депутатам региональных заксобраний и возможности лишения их мандатов, который инициировал Орловский облсовет, внесен в Государственную Думу РФ.

Информация об этом размещена в электронной базе данных ГД. Речь идет о поправках в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», которые инициировали орловские депутаты. 

Законопроект, предложенный орловскими депутатами, предлагает досрочно лишать народных избранников их мандатов за неисполнение ряда ограничений. 

Документа направлен на ограничение так называемом «свободного  мандата», который по мнению областных парламентариев, «уже не отвечает запросам времени и пагубно влияет на качество законодательной (представительной) государственной власти в Российской Федерации». 

В частности, предлагается лишать региональных депутатов мандатов за систематические «прогулы» сессии без уважительных причин, игнорирование работы комитетов. Обязательность личного участия депутата в сессиях, работе комитетов и прочих органах и мероприятиях заксобраний хакрепляется законодательно.

Кроме того, закон обяжет избранников народа поддерживать связь с избирателями. А именно, проводить встречи, приемы, рассматривать обращения граждан, давать им письменные ответы, отчитываться перед ними о работе.

Если законопроект будет принят, что принцип «свободного мандата» в местных региональных собраниях уйдет в прошлое. На смену «свободному мандату», который применяется в большинстве демократических и развитых странах мира, придет так называемый императивный мандат.

Ранее, в Госдуме уже были приняты законы, которые вводят похожие ограничения для федеральных депутатов.

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