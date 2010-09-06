Вчера Советский районный суд Орла прекратил дело в отношении пенсионера Андрея Неврова, который в начале декабря провел одиночную акцию против областной власти.

Для донесения своей позиции он ходил по улицам города с гробом.

«Находясь в общественном месте по адресу: г. Орел, пл. Ленина около д. 1 демонстрировал гроб, то есть предмет религиозного культа, на который было нанесено изображение шестиконечного христианского креста и надпись (буквы, вырезанные из белой бумаги)», говорится в материалах административного протокола, составленного в отношении пенсионера сотрудниками полиции.

На требования полицейских прекратить «хождения с гробом», пенсионер не реагировал. И, говоря языком протокола, «продолжил демонстрацию гроба и креста, что является глумлением над памятью предков».

Как сообщается на сайте суда, полиция прдъвила одиночного протестанту административное правонарушение по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение). Материалы были переданы на рассмотрение мировому судье судебного участка № 3 Советского района Орла.

По результатам рассмотрения дела, судья пришел к выводу, что в действиях Андрея Неврова отсутствует состав административного правонарушения по этой статье. И прекратил производству по делу.