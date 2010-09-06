23 декабря в Орле состоялась отчетно-выбоорная конференция реготделения партии «Единая Россия».

Делегаты конференции переизбрали спикера облсовета Леонида Музалевского на пост секретаря орловского реготеделения отделения «ЕР». 

Заместителем секретаря реготделения избран мэр Орла Василий Новиков. Он будет курировать партийную работу в городах Орел, Мценск и Ливны.

Кроме того, орловские единороссы избрали членов областного политсовета,  членов президиума регионального политсовета и избрали делегатов на предстоящий съезд «Единой России».

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