Прокуратура Орловской области взяла на контроль результаты проверки, проводимой по факту пропажи из типографии тиража газеты «Красная строка», сообщает ведомство.

Проверку проводит УМВД России по Орловской области.

23 декабря редакция независимого еженедельника «Красная строка» сообщила, что из типографии «Труд» исчезли порядка девяти тысяч экземпляров газеты. По словам ее главреда Юрия Лебедкина, когда он пришел забирать тираж, в типографии сказали, что его кто-то куда-то забрал накануне.

26 декабря на пресс-конференции Юрий Лебедкин сообщил, что намерен добиться расследования инцидента. Для этого он обратился с заявлениями в правоохранительные органы региона и федеральным властям.

Редакцию поддержал «Орловский Союз журналистов», которые принял обращение по поводу произошедшего инцидента.