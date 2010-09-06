Прокуратура Орловской области взяла на контроль результаты проверки, проводимой по факту пропажи из типографии тиража газеты «Красная строка», сообщает ведомство.

Проверку проводит УМВД России по Орловской области.

23 декабря редакция независимого еженедельника «Красная строка» сообщила, что из типографии «Труд» исчезли порядка девяти тысяч экземпляров газеты. По словам ее главреда Юрия Лебедкина, когда он пришел забирать тираж, в типографии сказали, что его кто-то куда-то забрал накануне.

26 декабря на пресс-конференции Юрий Лебедкин сообщил, что намерен добиться  расследования инцидента. Для  этого он обратился с заявлениями в правоохранительные органы региона и федеральным властям.

Редакцию поддержал «Орловский Союз журналистов», которые принял обращение по поводу произошедшего инцидента. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Теперь и в Орле! 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

СКОРО в ОРЛЕ

 

 

Несколько слов

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Поиск

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Подробности третьего уголовного дела юрцентра «Право» 

2. Губернатор дал поручение убрать скамейку с орлом «Третьего рейха» 

3. Орловское городское отделение «Единой России» возглавил Андрей Усиков

4. Орловский ГУП покупает иномарку за 2,2 млн рублей в комплектации «престиж»

5. Сергей Будагов: я давал не взятку, а деньги в долг 

 

Заметки на салфетках: «Офсайд»

Наш бизнес-ланч в кафе «Офсайд» начался за здравие, а завершился – странно. Читать

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ