Губернатор Орловской области в интервью «Комсомольской правде-Орел» прокомментировал идею орловских коммунистов установить в городе бюст Сталину.

- Эта идея имеет право на существование, и тут Орловская область не пионер, в других регионах страны попытки увековечить память об Иосифе Виссарионовиче были, есть и будут. С такой инициативой действительно выступила вторая партия страны – КПРФ, - сказал он Вадим Потомский.

При этом, «говорить о том, что вопрос с установкой - дело решенное, как минимум поспешно. Принятие решения будет зависеть от мнения людей», отметил губернатор. Вадим Потомский пообещал, что решение будет приниматься только после того, как «люди  выскажутся, пока не будет проведено масштабное социологическое исследование».

Отвечая на вопрос издания об акции «Последний адрес» (установка на домах табличек в память о репрессированных в годы сталинских чисток), губернатор сказал, что относится к этой идее положительно.

- Это известный исторический факт: было огромное количество репрессированных людей. Это история нашей страны, плохая, но история. И если установкой этих табличек наши современники отдают дань памяти и уважения своим предкам, это вполне нормально,- сказал Вадим Потомский.

Орловские коммунисты, которые уже несколько лет будируют вопрос установки в Орле бюста (памятника) Иосифу Сталину, в начале декабря снова вернулись к этой идее. Об этом было сообщено в одном их номеров партийной газеты КПРФ «Орловская искра».

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