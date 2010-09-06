29 декабря Орловский областной суд рассмотрел жалобу заместителя руководителя управления Следственного комитета по Орловской области Дмитрия Зинина на постановление Заводского райсуда Орла о привлечении к административной ответственности.

В ноябре этого Дмитрий Зинин по заявлению прокуратуры постановлением райсуда был привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Замначальника орловского СК обжаловал это решение в апелляционной инстанции. Облсуд отменил постановления районного суда и прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении послужил отказ Дмитрия Зинина предоставить в прокуратуру данные о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год сотрудников регионального управления СК.