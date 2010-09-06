Реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Орловской области губернатору Орловской области перечень общественных предложений, которые были сформированы на региональной конференции ОНФ.

Документ стал результатом работы региональных рабочих групп ОНФ по мониторингу исполнения указов и поручений президента РФ.

Речь идет о борьбе с коррупцией и расточительством, а также различных аспектах улучшения качества жизни населения.

- Активисты Народного фронта на протяжении 2016 г. вели работу, и в итоге было сформировано 13 общественных предложений. Отдельные из них уже направлялись в 2015 г., но они не были реализованы, и поэтому включены повторно, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

В частности, эксперты группы «Общество и власть: прямой диалог» предложили разработать методические рекомендации, определяющие порядок создания и функционирования официальных сайтов муниципальных образований.

Представители региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» выступили за необходимость открытия палаты реанимации в Кромской районной больнице, где имеется необходимое для этого оборудование. Кроме того, ОНФ выступает за открытие на базе областной стоматологической поликлиники ночного кабинета.

Эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» выступили за создание гарантийных паспортов на автомобильные дороги и за открытый доступ к информации о расходовании средств из дорожного фонда Орловской области.

Группа Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» выступила за введение в эксплуатацию дома культуры в районном центре Знаменского района, который, несмотря на затраченные средства, до сих пор остается закрытым.

- Затраченные средства должны себя оправдать, а жители района полноценно начать пользоваться построенным зданием дома культуры. В связи с этим областной власти стоит принять необходимые меры, чтобы имеющееся здание дома культуры начало функционировать, – заметила член регионального штаба ОНФ Екатерина Глазкова.

В области ЖКХ эксперты Народного фронта предложили обеспечить доступ граждан к полноценной информации о проводимых работах в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.

Также общественники предложили привести детские спортивные и игровые площадки в соответствие с требованиями ГОСТ.

- Для достижения этой цели необходима инвентаризация площадок на предмет определения их собственника. Областной власти необходимо взять этот процесс под контроль, - резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Меркулов.