В интервью «Орловской городской газете» глава администрации Орла Андрей Усиков сказал, что, в целом, доволен работой своих заместителей и руководителей структурных подразделений администрации и не планирует резких кадровых перестановок. 

Отвечая на вопрос, устраивает ли его существующая структура администрации Орла, Андрей Усиков сказал, что в «администрации выстроена эффективная система взаимодействия».

- Постоянного ничего не бывает, все меняется. Сейчас в администрации Орла идет аттестация сотрудников, всего руководящего состава. По ее итогам будем еще раз внимательно изучать структуру и кадры. Но в целом я той командой, с которой сейчас работаю, доволен. Вот уже год я работаю в должности главы администрации и чуть меньше полугода исполнял обязанности главы. За это время многое переосмыслил, по-­другому взглянул на многих людей. И скажу: сегодня у нас выстроена эффективная система взаимодействия.

Случаи, чтобы не выполнялись мои поручения, исключены. Так что скажу сразу: кардинальных изменений в городской администрации в 2017 году не планирую, - сказал глава администрации областного центра.

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