В 2017 году объем финансирования из бюджета Орловской области мероприятий госпрограммы повышения эффективности государственного и муниципального управления и поддержки институтов гражданского общества составит без малого 11,7 млн рублей.

Эта цифра содержится в постановлении Правительства Орловской области №543, подписанном 30 декабря 2016 года.

В прошедшем году на эти цели в региональном бюджете было запланировано 10,8 млн рублей.

В 2017 году из 11,7 млн рублей, предусмотренных в бюджете на программу «Повышения эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества», самая большая часть (7,5 млн рублей) пойдет на поддержку «социально ориентированных» некоммерческих организаций (НКО). Это на 2,5 млн рублей меньше, чем было в 2016 году.  

Около 3,6 млн рублей пойдет на оснащение судебных участков мировых судей Орловской области системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (подпрограмма «Развитие мировой юстиции»).

Примерно 138,8 тысяч рублей направят по строке «Противодействие коррупции», а 360 тысяч рублей – на обучение чиновников и повышение уровня их квалификации.

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