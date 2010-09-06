С 1 января этого года вступил в силу региональный закон «О детях войны Орловской области». Он декларирует несколько льгот, точнее три льготы.   

Это ежегодная денежная выплата в 500 рублей ко Дню Победы, право на внеочередное оказание медпомощи в организациях, подведомственных исполнительным органам власти региона, право на первоочередное получение социальных услуг в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области.

Тут есть важное дополнение! Если гражданин из категории «Дети войны» уже является получателем других мер социальной поддержки в виде денежных выплат, то он должен сделать выбор: то ли получать поддержку по закону о «Детях войны», то ли по другим федеральным или региональным основаниям. И то, и другое - нельзя. Этот юридический аспект объясняется на сайте реготделения партии «Единая Россия».

Это фактически делает недоступными льготы, которые предусмотрены законом о «Детях войны», для большого числа жителей, которые подпадают под эту категорию. Они вряд ли откажутся от своих льгот ради выплаты в 500 рублей один раз в год.

- Принимая этот закон, депутаты исходили из возможностей областного бюджета, которые, как известно, очень ограничены. По мере наполнения бюджета можно будет рассматривать вопросы увеличения денежных выплат, введения новых льгот. Но в первую очередь необходимо установить статус «детей войны», а затем уже говорить о последующих корректировках закона в интересах этой категории жителей региона, - говорит депутат областного Совета («Единая Россия») Анатолий Крючков.

Областной закон «О Детях войны Орловской области» был принят областным Советом в середине лета 2016 года, за два с небольшим  месяца до выборов депутатов областного Совета.

Эксперты оценивают его как в большей степени декларативный, а  принятие закона связывают с необходимостью накануне выборов создать позитивную повестку для самой активной части электората  – пенсионеров.

В соответствии с законом, к категории «Дети войны» относятся жители области, родившиеся с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года.

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