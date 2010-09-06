Аппарат Общественной палаты Орловской области со штатом из трех человек создан в виде нового казенного учреждения.
Учредителем новой административной структуры выступил Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, сообщает администрация региона.
Заработная плата этому Аппарату будет выплачиваться из бюджета Орловской области.
«Основной целью деятельности Аппарата Общественной палаты Орловской области является организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение ее деятельности», - говорится в пресс-релизе региональной администрации.