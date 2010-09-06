Сегодня, 9 января, известный орловский журналист, автор и ведущий программы «Резюме», заместитель генерального директора ГУП «Орловский издательский дом» сообщил о предстоящем сокращении должности , которую он занимал в государственной структуре.

Журналист связывает сокращение и предстоящее увольнение с недавним комментарием, который он дал «Клубу регионов» о пропаже тиража независимого еженедельника «Красная строка», сообщают «Орловские новости» со ссылкой на сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Панфилова. 

- Уже 30 декабря вечером гендиректор «Орловского издательского дома» Усталов просит зайти меня к нему. Руководитель аппарата губернатора Вадим Соколов сообщил ему, что мою должность сокращают. Я понимаю, что пресс-служба и «серый дом» будут уверять, что это сделано из-за экономических соображений. Но «серый дом» никогда этими вопросами не интересовался. Моё сокращение - это продолжение истории с тиражом. Нашему губернатору просто не понравился мой комментарий. И он сказал «хватит». Кстати, это легкая расправа со мной. Несколько месяцев назад у Потомского и Усталова был разговор обо мне. Губернатор сказал - уволить его легко, но его надо подвесить за ноги, вставить иголки под ногти и пусть стекает. Думаю, я ещё легко отделался, - цитируют слова журналиста «Орловские новости».

Позже свое видение ситуации «ОН» прокомментировал гендиректор «Орловского издательского дома» Алексей Усталов.

- Причем здесь «Клуб регионов», «Красная строка», Панфилов, «Орловский издательский дом»? Настоящая причина его сокращения одна – сокращение финансирования. Я вынужден с 2017 года проводить сокращения персонала. До 2017 года было массовое сокращение. А 30 декабря есть подписанное уведомление о сокращении штатной единицы – замгенерального директора.  Был бы там Федоров, значит Федоров. Я на все инсинуации не введусь, - сказал Алексей Усталов в ответ на заявления журналиста Владимира Панфилова.

Он сообщил, что  сокращение проходит в полном соответствии с законом. «Панфилов должен отработать еще два месяца, ему также выплатят трехокладное выходное пособие», пишут «Орловские новости»,

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