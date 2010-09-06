Изменения Генплана Орла будут приняты горсоветом весной этого года, сообщил мэр Орла Василий Новиков в интервью «Орловской городской газете».

- …нужно утвердить генеральный план. Есть дорожная карта, в которой прописано, что мы до апреля этого года должны провести 11 публичных слушаний по генплану. Для города генплан – это ключевой документ развития. Его будем принимать весной, - сказал градоначальник.

Кроме того, в 2017 году горсовета областного центра планирует «принять программу развития города. Концепция уже есть. Нужно определиться и принять правила застройки и землеустройства и до конца доработать транспортную схему с учетом перспективы развития города», рассказал Василий Новиков.

Отвечая на вопрос о перспективах программы наказов избирателей, по которой каждому депутату на нужды жителей его округа из бюджета ежегодно выделяется миллион рублей, мэр скал, что пока объем средств на наказы снижать не  будут.

- Программа 2016 года (наказов избирателей) выполнена. «Кредиторка» небольшая есть, но это текущий вопрос. Сейчас готовим программу наказов избирателей на 2017 год. Пока речи о снижении суммы по выделению депутатам средств на наказы не идет. Но по мере исполнения бюджета ситуация может измениться, - ответил мэр.

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