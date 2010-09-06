Депутаты отложили вопрос о строительстве часовни на улице Ленина в Орле, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня, 19 января, городская администрация вышла с повторным предложением к депутатам комитета по строительству, перспективному развитию города о строительстве часовни около дома №1 на улице Ленина в Орле.

После жарких дискуссий было принято решение вернуть вопрос на доработку и обсудить его в феврале.

Строительство объекта планируется в исторической части города и при разработке проектной документации необходимо провести архитектурно-исторические исследования, археологические раскопки в объемах соответствующих размерам здания часовни, а также прилегающих территорий, отмечается в сообщении горсовета.

На фото: эскизный проект предлагаемой часовни