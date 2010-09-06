Компания «Медиалогия» обнародовала итоговый рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2016 год.

Спикер орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский занял в медиарейтинге 55-е место.  По сравнению с 2015 годом позиция орловского спикера в медиарейтинге снизилась на два пункта.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали за 2016 год стали Владимир Константинов (Республика Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).

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