Компания «Медиалогия» обнародовала итоговый рейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за 2016 год.

Спикер орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский занял в медиарейтинге 55-е место. По сравнению с 2015 годом позиция орловского спикера в медиарейтинге снизилась на два пункта.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали за 2016 год стали Владимир Константинов (Республика Крым), Алексей Шапошников (Москва) и Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).