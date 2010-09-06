Сегодня информация, которая уже около недели фигурировала в качестве слухов, была публично озвучена в СМИ.

Орловский бизнесмен Виталий Рыбаков, последние годы воевавший с областной властью изо всех своих орудий, приглашен в областное правительство и фактически предложение принял.

Первыми вслух об этом невероятном повороте сказали «Орловские новости». Они сообщили, что Рыбакову прочат место первого вице-губернатора. По нашей информации, речь идет о посте первого заместителя председателя правительства. Но в любом случае, эти детали существенного значения в данной ситуации не имеют.

Значение имеет тот факт, что старый и надежный враг нынешнего областного руководства, борец с варягами, защитник всего орловского, патриот и народник, похоже, согласился занять высокий пост в нынешней областной администрации. Если это так, то это самое невероятное событие 2017 года.

Сам господин Рыбаков на все прямые вопросы, которые ему задавали в последнее время, уклончиво говорил, что он тоже слышал эти слухи, но ничего однозначного ответить не может, так как не в курсе. Типа, рано о чем-либо говорить.

По нашей информации, решение на тот момент было уже принято. А так как его нужно проводить через областной Совет, процедура назначения несколько затянулась. Во-первых, для защитника земли орловской от набега варягов надо вводить новую должность. Плюсом к тому 21 месту, имеющемуся сегодня в областном правительстве. Во-вторых, патриот и народник должен сдать мандат депутата областного Совета, который ему вручили жители региона, поддержав в непростых условиях предвыборной кампании.

Зачем это надо губернатору, спросите вы. А по многим причинам. Он нейтрализует своего давнего и самого громкого оппонента, получает лояльность и затишье в независимых СМИ, которые, как известно плотно сотрудничали с бизнесменом. И главное: лишает Рыбакова на все оставшиеся времена лавров «борца с режимом» и ставит крест на его протестной повестке и политической перспективе в этом качестве.

Все это вместе дает Вадиму Потомскому возможность счастливо отчитаться наверх о завершении бесконечной череды внутриэлитных конфликтов, на необходимость прекращения которых ему часто намекали из Москвы.

А вот зачем это надо самому Виталию Рыбакову? Ну, не из-за зарплаты же и льгот к пенсии, на самом же деле! Хотя, как показывает, практика, это никогда не бывает лишним, даже для богатых людей. А точнее, особенно для богатых людей.

Но нам думается, что бизнесмен, насладившийся властью капитала и настойчиво стремящийся к власти политической, идет на этот явно антирепутационный для себя шаг только из-за выборных перспектив. Возможно, ему пообещали, мол, будут выборы, допустим тебя до них. И будет у тебя, Виталий Анатольевич, возможность стать губернатором. А заодно дела уголовные уладим и силовой прессинг ослабим.

Только этим можно как-то объяснить политическое электоральное самоубийство «народника» Рыбакова. Хотя... все еще может измениться. Сам Виталий Рыбаков все опровергает и называет это домыслами журналистов.

Как на самом деле сложатся обстоятельства (ведь не зря же говорят: хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах), мы узнаем по ходу событий.

Фото КП-Орел и Георгия Саркисяна