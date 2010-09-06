Теперь уже бывший начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ орловского областного Совета Ольга Чижмина возглавила другое управление.

Она назначена начальником управления организационной, кадровой работы и противодействия коррупции регионального Совета народных депутатов.

«Медийное» управление облсовета Ольга Чижмина возглавила в марте 2015 года. До этого момента она в течение нескольких лет работала в администрации города Орла  в должности начальника организационного отдела.

Кто станет руководителем пресс-службы (управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ) в областном Совете, пока неизвестно.

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