Совсем незаметно для СМИ и широкой общественности прошло одно интересное кадровое событие.

Бывший начальник управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Дубровин, уехавший несколько месяцев назад на повышение, вернулся в Орел.

В мае прошлого года он уехал в Северную столицу, чтобы возглавить управление службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Занял место руководителя в ранге исполняющего обязанности. Но что-то пошло не так, и от приставки и.о. Евгению Дубровину избавиться не удалось.

В конце августа, как свидетельствуют петербургские СМИ, исполняющим обязанности управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был уже Сергей Кармазин. Он пребывает этом статусе и по сей день.

Какое-то время Евгений Дубровин еще поработал в северной столице в качестве заместителя начальника управления. Но потом вернулся в Орел. Сейчас он исполняет обязанности директора «Орловского референтного центра «Россельхознадзора».

Территориальным управлением по Орловской и Курской областям по-прежнему руководит бывший заместитель Евгения Дубровина Евгений Черный. Правда, тоже в статусе исполняющего обязанности.