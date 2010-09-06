Совсем незаметно для СМИ и широкой общественности прошло одно интересное кадровое событие.

Бывший начальник управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Дубровин, уехавший несколько месяцев назад на повышение, вернулся в Орел.

В мае прошлого года он уехал в Северную столицу, чтобы возглавить управление службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Занял место руководителя в ранге исполняющего обязанности. Но что-то пошло не так, и от приставки и.о. Евгению Дубровину избавиться не удалось.

В конце августа, как свидетельствуют петербургские СМИ, исполняющим обязанности управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был уже Сергей Кармазин. Он пребывает этом статусе и по сей день.

Какое-то время Евгений Дубровин еще поработал в северной столице в качестве заместителя начальника управления. Но потом вернулся в Орел. Сейчас он исполняет обязанности  директора «Орловского референтного центра «Россельхознадзора».

Территориальным управлением по Орловской и Курской областям по-прежнему руководит бывший заместитель Евгения Дубровина Евгений Черный. Правда, тоже в статусе исполняющего обязанности. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк объявляет о продаже ряда помещений в Орловской области

Орловское отделение ПАО «Сбербанк» объявляет о продаже помещений, расположенных в Хотынце, Должанском, Краснозоренском районах, Ливнах. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ