Делегация Орловского областного Совета 25 января побывала с рабочим визитом в Брянске.

Орловские депутаты встретились со своими коллегами из Брянской областной Думы. Гостей встречали председатель брянской областной Думы Владимир Попков и его заместители Анатолий Бугаев и Юрий Гапеенко, председатели думских комитетов.

Депутаты обсудили перспективы межрегионального сотрудничества и планах работы региональных парламентов на 2017 год.

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что такое сотрудничество способствует укреплению связей законодательных органов власти субъектов России.

– Подобные встречи с коллегами из других регионов с точки зрения обмена опытом полезны для обеих сторон, - отметил он.

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин поблагодарил брянских коллег за взаимодействие. И отметил эффективное и тесное взаимодействие брянских депутатов с исполнительной властью региона.