Делегация Орловского областного Совета 25 января побывала с рабочим визитом в Брянске.

Орловские депутаты встретились со своими коллегами из Брянской областной Думы. Гостей встречали председатель брянской областной Думы Владимир Попков и его заместители Анатолий Бугаев и Юрий Гапеенко, председатели думских комитетов.

Депутаты обсудили перспективы межрегионального сотрудничества и планах работы региональных парламентов на 2017 год.

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что такое  сотрудничество способствует укреплению связей законодательных органов власти субъектов России.

– Подобные встречи с коллегами из других регионов с точки зрения обмена опытом полезны для обеих сторон, - отметил он.

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин поблагодарил брянских коллег за взаимодействие. И отметил эффективное и тесное взаимодействие брянских депутатов с исполнительной властью региона.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей

1. Вадим Потомский позвал Виталия Рыбакова наверх?

2. Обманутых строителей орловского «Титаника» бросили на произвол судьбы

3. В Верховском районе Орловской области некому обследовать детей – ОНФ

4. Жители вправе требовать у УК перерасчета за заваленный снегом двор

5. В Орле запретят кондиционеры на фасадах исторических зданий 

 

Марк Сандомирский: самое трудное сознательно понять подсознание

Читать 

В Орле заработал сервис продажи электронных билетов на культурные мероприятия

 

Продается жилой домик в пригороде Орла  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Сбербанк объявляет о продаже ряда помещений в Орловской области

Орловское отделение ПАО «Сбербанк» объявляет о продаже помещений, расположенных в Хотынце, Должанском, Краснозоренском районах, Ливнах. Подробнее

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

Территория закона

На вопросы читателей отвечает прокуратура Орловской области. Читать 

   

 

Заметки на салфетках 

 

Собрав «Большое жюри», мы будем изучать особенности бизнес-ланчей в разных местах Орла. Подробнее

  

 

В стране

Назад в 90-е 

В некотором смысле, в первую очередь в экономике, мы возвращаемся назад в 90-е. На самом деле мы их никогда и не покидали. Читать 

 

 

 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ