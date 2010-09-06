25 января Советский райсуд Орла оставил без изменения решение мирового судьи в отношении орловского пенсионера Андрея Неврова.

Постановление мирового судьи в отношении пенсионера Андрея Неврова ,который провел ряд одиночных пикетов против руководства Орловской области, оставлено без изменения, сообщает районный суд.

9 декабря прошлого года в отношении Неврова был составлен протокол об административном правонарушение. Пенсионер сам изготовил предмет, напоминающий гроб, и нанес на него шестиконечный христианский крест, выполненный из лент коричневого цвета и прикрепил металлическими скобами. 

Вместе со своей поделкой 7 декабря он гулял по центральным улицам Орла. На гробе было написано несколько слов.

Орловская полиция настаивала на виновности пенсионера. Однако сначала мировой суд, а затем  и Советский районный суд Орла прекратил административное производство в отношении Андрея Неврова за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

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