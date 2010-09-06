24 января начальником Управления государственной жилищной инспекции Орловской области назначен Анатолий Гаращенко, говорится в сообщении жилинспекции.

В декабре прошлого года он был назначен исполняющим обязанности управления жилищной инспекции.

Новый руководитель инспекции родился в 1969 году в городе Жданов Донецкой области. В 1995 году окончил Московскую академию ФСБ. С 1995 по 2012 года работал на оперативных и руководящих должностях госбезопасности.

После выхода на военную пенсию работал в структурах «Оборонсервиса», курировал предоставление коммунальных услуг для Минобороны.

Около года поработал в РЖД  начальником аналитического отдела  Дирекции по развитию железных дорог Восточного полигона.

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